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Москалькова за год направила более 400 обращений в ООН о преступлениях ВСУ

Москалькова за год направила более 400 обращений в ООН о преступлениях ВСУ

Более 400 обращений о фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России направила верховному комиссару ООН по правам человека в 2024 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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