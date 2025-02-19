Москалькова за год направила более 400 обращений в ООН о преступлениях ВСУ

Более 400 обращений о фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России направила верховному комиссару ООН по правам человека в 2024 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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