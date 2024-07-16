Началось. Автомобили в России становятся все недоступнее

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять ценовыми рекордами. По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России за первое полугодие 2024 года взлетела на головокружительные 14%, достигнув отметки в 3,16 млн рублей.