В городах Гусь-Хрустальном и Александрове Владимирской области госавтоинспекторы провели профилактические акции

В рамках проведения мероприятий по стабилизации аварийности с участием несовершеннолетних сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Дорожный надзор» и ребятами из ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовали акцию «В детское кресло посадил – жизнь ребенка сохранил!».