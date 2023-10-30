РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Ё-бург продолжает "прославляться"Десятилетнюю дево...
  • Виталий
    Так пенсионеры - это треть или четверть населения страны. О них думать не надо? Как там выживать в таких условиях? Ве...Путин: рост доход...
  • Grandad
    Пенсионеры не имеют дохода и про них говорить нечего.Путин: рост доход...

Шойгу: военно-биологическая деятельность США набирает обороты

В США набирает обороты военно-биологическая деятельность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, говоря о наращивании НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, глава российского оборонного ведомства отметил, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх