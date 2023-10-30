Шойгу: военно-биологическая деятельность США набирает обороты

В США набирает обороты военно-биологическая деятельность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, говоря о наращивании НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, глава российского оборонного ведомства отметил, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея".