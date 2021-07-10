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Молдавка Ирина Топал стала чемпионкой Украины по пляжному футболу

Молдавка Ирина Топал стала чемпионкой Украины по пляжному футболу

Молдаванка Ирина Топал пополнила свою коллекцию новым трофеем. Став бронзовым призером чемпионата по пляжному футболу в Киеве, Ирина также выиграла чемпионат Украины с командой Domino’s Pizza Metropolitan, одолев команду «Мечта-2006» со счетом 2: 1.

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