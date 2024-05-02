Не было печали, так наводнения накачали. В Казахстане сильный паводок, от затопления населённых пунктов спасаются тем, что сбрасывают воду из водохранилищ на Иртыше, которая волной идёт в сторону России, устраивая паводки и в Казахстане, и в России.
Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину
Комментарии
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Жастлек Жакупов
Я сам КАЗАХ , и утверждаю, что эта ДЕБИЛКА - МРАЗЬ, а не казака, и тем более не наместница АЛЛАХА, это слуга дьявола и гореть ей в АДУ!!!
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12 час.
Александр Почекунин
они же воды просили у России вот и получили
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11 час.
Gennady Sokolovsky
"Кажется, это совсем несложно понять. Почему-то даме никто этого не объяснил" Кому там что-то пытаться "объяснить"???????????
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11 час.
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