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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину

Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину

Не было печали, так наводнения накачали. В Казахстане сильный паводок, от затопления населённых пунктов спасаются тем, что сбрасывают воду из водохранилищ на Иртыше, которая волной идёт в сторону России, устраивая паводки и в Казахстане, и в России.

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Комментарии
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Жастлек Жакупов
Я сам КАЗАХ , и утверждаю, что эта ДЕБИЛКА - МРАЗЬ, а не казака, и тем более не наместница АЛЛАХА, это слуга дьявола и гореть ей в АДУ!!!
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12 час.
Александр Почекунин
они же воды просили у России вот и получили
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11 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Кажется, это совсем несложно понять. Почему-то даме никто этого не объяснил&quot; Кому там что-то пытаться &quot;объяснить&quot;???????????
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11 час.

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