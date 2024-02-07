Илон Маск потребовал ареста тех, кто призывает к репрессиям против журналиста Такера Карлсона

Всемирно известный американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку популярного американского журналиста Такера Карлсона, которого в США многие недолюбливают за его позицию в отношении ситуации вокруг Украины и по ряду других вопросов.
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