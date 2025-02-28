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В России изменились правила регистрации автомобилей

В России изменились правила регистрации автомобилей

С 1 марта в России вступают в силу изменененные правила регистрации автомобилей. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации В частности, теперь нет необходимости предъявлять при регистрации транспортного средства (ТС) полис ОСАГО.

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