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October Group: квартиры с двориком в Москве продаются без скидок

October Group: квартиры с двориком в Москве продаются без скидок

Квартиры с собственным двориком в Москве не продаются со скидками из-за дефицита предложения. За пять лет интерес к таким объектам вырос более чем вдвое, рассказал «Газете.

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