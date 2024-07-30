Ещё одна очень узнаваемая трагедия в России. Летевший куда-то на огромной скорости гружёный КАМАЗ выскочил на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал, и столкнулся с пассажирским поездом.
О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?
Комментарии
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Юрий Николаев
Явно это диверсия и не удивлюсь если в ближайшее время превратится в теракт. Ровно после того как начнут колоть в СК этого деревянного недоумка из средневековой сраной азии!!! По любому___Англичанка гадит! Ну а этот деревянный, ну что он, простой смертник наймит. Которому пообещали, после того как он подохнет, его семью оденут в золото.
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12 час.
Vladimir Soukhatchev
Таки да, бывают! Особенно в обстановке когда с гор спускается караван Осоло@бов и встречает другой Караван таких же "братьев по разуму/без разума! Тут авария Неизбежна, с летальным исходом, у всех же ножи...однако.
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11 час.
Leon
Вообще надо наложить мораторий на слова "украинский след" и начать работать правоохранительной системе, хотя мне сдается, что поздно пить боржоми.
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9 час.
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