ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?

О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?

Ещё одна очень узнаваемая трагедия в России. Летевший куда-то на огромной скорости гружёный КАМАЗ выскочил на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал, и столкнулся с пассажирским поездом.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Явно это диверсия и не удивлюсь если в ближайшее время превратится в теракт. Ровно после того как начнут колоть в СК этого деревянного недоумка из средневековой сраной азии!!! По любому___Англичанка гадит! Ну а этот деревянный, ну что он, простой смертник наймит. Которому пообещали, после того как он подохнет, его семью оденут в золото.
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12 час.
Vladimir Soukhatchev
Таки да, бывают! Особенно в обстановке когда с гор спускается караван Осоло@бов и встречает другой Караван таких же &quot;братьев по разуму/без разума! Тут авария Неизбежна, с летальным исходом, у всех же ножи...однако.
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11 час.
Leon
Вообще надо наложить мораторий на слова &quot;украинский след&quot; и начать работать правоохранительной системе, хотя мне сдается, что поздно пить боржоми.
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9 час.

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