О диверсии Асланбека… Опять «украинский след»?

Юрий Николаев

Явно это диверсия и не удивлюсь если в ближайшее время превратится в теракт. Ровно после того как начнут колоть в СК этого деревянного недоумка из средневековой сраной азии!!! По любому___Англичанка гадит! Ну а этот деревянный, ну что он, простой смертник наймит. Которому пообещали, после того как он подохнет, его семью оденут в золото.