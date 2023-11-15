Недалеко от села Клещино на берегу Плещеева озера находится Синий камень. Говорят, он жив и ходит по дну озера)) В древности ему поклонялись меряне, а затем славяне-язычники, переселившиеся сюда в 9-12 веках из новгородских земель и Приднепровья.
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