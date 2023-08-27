Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

Аршак Меликджанян

вот именно, с каких пор третья сторона арестовывает по запросу стороны конфликта гр. другой стороны, после разрешения конфликта пожалуйста, а до этого это просто соучастие на одной из сторон. А соответственно - У нас, что мало ФИННОВ на на которых можно поменять и кого ждем??? и объяснить всем что соучастие наказуемо. только боюсь как всегда будем соблюдать "международное право"....................