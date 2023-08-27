25 августа обнародована информация, согласно которой в Финляндии арестован тридцатишестилетний доброволец СВО, заместитель командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (известен также как Воислав Торден; позывной "Славян").
Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву
Комментарии
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Аршак Меликджанян
вот именно, с каких пор третья сторона арестовывает по запросу стороны конфликта гр. другой стороны, после разрешения конфликта пожалуйста, а до этого это просто соучастие на одной из сторон. А соответственно - У нас, что мало ФИННОВ на на которых можно поменять и кого ждем??? и объяснить всем что соучастие наказуемо. только боюсь как всегда будем соблюдать "международное право"....................
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Удавить скандинавов и поставить на окорочка.... Ни о каких с ними переговоров не может быть и речи и о экономическом сотрудничестве... А их объявить государствами пособниками террористов....
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4 час.
A
Antanas
Мне возник другой вопрос.Почему человек на которого наведены санкции едит в страну противника?
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58 мин.
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