Фейков нет. Только достоверные новости

7 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Мне возник другой вопрос.Почему человек на которого наведены санкции едит в страну противника?Финны арестовали ...
  • Antanas
    За свободный Нигер от французких окупантов.👍👍👍👍👍.Коротко по Нигеру...
  • Nata
    Собака брешет - ветер носит. Кто бы ни погиб - это погибли люди. И топтаться на костях уже хватит. Горе ходит кругами...Погиб ли Пригожин...

Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

25 августа обнародована информация, согласно которой в Финляндии арестован тридцатишестилетний доброволец СВО, заместитель командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (известен также как Воислав Торден; позывной "Славян").

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аршак Меликджанян
вот именно, с каких пор третья сторона арестовывает по запросу стороны конфликта гр. другой стороны, после разрешения конфликта пожалуйста, а до этого это просто соучастие на одной из сторон. А соответственно - У нас, что мало ФИННОВ на на которых можно поменять и кого ждем??? и объяснить всем что соучастие наказуемо. только боюсь как всегда будем соблюдать &quot;международное право&quot;....................
Ответить
4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Удавить скандинавов и поставить на окорочка.... Ни о каких с ними переговоров не может быть и речи и о экономическом сотрудничестве... А их объявить государствами пособниками террористов....
Ответить
4 час.
A
Antanas
Мне возник другой вопрос.Почему человек на которого наведены санкции едит в страну противника?
Ответить
58 мин.

Картина дня

наверх