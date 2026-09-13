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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини о Дибале: «В «Роме» он будет играть всегда, если здоров и в форме. Мы должны быть на максимуме своих возможностей»

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини высказался о значении Пауло Дибалы для клуба.  «Если он здоров, то всегда будет играть, без сомнений.

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