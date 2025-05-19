Каллас объяснила, почему проводит «четкую линию против России»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что «проводит четкую линию против России», чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году.
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