Capcom анонсировала ремастер JRPG Monster Hunter Stories с поддержкой русского языка Пока п...

Capcom анонсировала ремастер JRPG Monster Hunter Stories с поддержкой русского языкаПока поклонники Monster Hunter с нетерпением ждут новую часть Wilds, компания Capcom решила выпустить обновленную версию спин-оффа серии Monster Hunter Stories, чтобы скрасить это ожидание.
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