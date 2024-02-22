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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom анонсировала ремастер JRPG Monster Hunter Stories с поддержкой русского языка Пока п...

Capcom анонсировала ремастер JRPG Monster Hunter Stories с поддержкой русского языка Пока п...

Capcom анонсировала ремастер JRPG Monster Hunter Stories с поддержкой русского языкаПока поклонники Monster Hunter с нетерпением ждут новую часть Wilds, компания Capcom решила выпустить обновленную версию спин-оффа серии Monster Hunter Stories, чтобы скрасить это ожидание.

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