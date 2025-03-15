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Ветклиники переполнены: Самый популярный подарок на 8 марта оказался смертельно опасен для котов

Ветклиники переполнены: Самый популярный подарок на 8 марта оказался смертельно опасен для котов

Самый популярный подарок на 8 марта – цветы – оказался смертельно опасен для домашних котов. Сообщается, что после женского праздника ветклиники во многих городах России оказались переполнены.

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