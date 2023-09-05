«Везите как хрустальную вазу»: Ветеранов труда Карагандинской области отправили бесплатно в санаторий

В Карагандинской области проявили заботу о людях старшего поколения. Ветераны труда, труженики тыла в течение десяти дней бесплатно отдохнут и поправят здоровье в санатории на озере Балхаш, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
В Карагандинской области проявили заботу о людях старшего поколения. Ветераны труда, труженики тыла в течение десяти дней бесплатно отдохнут и поправят здоровье в санатории на озере Балхаш, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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