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Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил пистолеты лидерам стран Евросоюза, цитатой из романа «Двенадцать стульев».

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