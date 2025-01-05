Диаспора требует наказать завуча школы №7 за то, что она сорвала флаг с ученика который начал танцевать с ним в школе

Владимир Елкин

Сколько можно говорить и писать, что диаспоры надо приравнять к криминальным сообществам и ликвидировать, посадив некоторых зарвавшихся их руководителей за создание национальных банд в России! О чем думают наши "депутаты"? Где роль нашего "всемогущего" МВД и других силовых структур? Уже доходит до того, что какие-то армянские предприниматели пытаются учить наших учителей, как им наводить порядок в школах! Не пора этим предпринимателям показать дорогу в Армению без права возвращения в Россию?! Власть! Нужно защитить смелых женщин-учителей от беспредела приехавших из других стран!!!