Avia.pro - СМИ В школе №7 города Ессентуки обычная новогодняя дискотека превратилась в горячую точку столкновения культурных принципов и школьного устава.
Диаспора требует наказать завуча школы №7 за то, что она сорвала флаг с ученика который начал танцевать с ним в школе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Сколько можно говорить и писать, что диаспоры надо приравнять к криминальным сообществам и ликвидировать, посадив некоторых зарвавшихся их руководителей за создание национальных банд в России! О чем думают наши "депутаты"? Где роль нашего "всемогущего" МВД и других силовых структур? Уже доходит до того, что какие-то армянские предприниматели пытаются учить наших учителей, как им наводить порядок в школах! Не пора этим предпринимателям показать дорогу в Армению без права возвращения в Россию?! Власть! Нужно защитить смелых женщин-учителей от беспредела приехавших из других стран!!!
Ответить
34 мин.
Владимир Елкин
Армяне "гордятся своими корнями"? Так пусть гордятся в Армении! Чего они забыли в России?
Ответить
33 мин.
Vladimir Soukhatchev
Только Вместе с ДиаспоройОПГ!!!
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии