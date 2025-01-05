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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Елкин
    А России эти "релоканты" нужны? Разве что в лагерях под охраной пусть шьют военную форму для наших бойцов!Русские релоканты...
  • Vladimir Soukhatchev
    Только Вместе с ДиаспоройОПГ!!!Диаспора требует ...
  • Владимир Елкин
    Армяне "гордятся своими корнями"? Так пусть гордятся в Армении! Чего они забыли в России?Диаспора требует ...

Диаспора требует наказать завуча школы №7 за то, что она сорвала флаг с ученика который начал танцевать с ним в школе

Диаспора требует наказать завуча школы №7 за то, что она сорвала флаг с ученика который начал танцевать с ним в школе

Avia.pro - СМИ В школе №7 города Ессентуки обычная новогодняя дискотека превратилась в горячую точку столкновения культурных принципов и школьного устава.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Сколько можно говорить и писать, что диаспоры надо приравнять к криминальным сообществам и ликвидировать, посадив некоторых зарвавшихся их руководителей за создание национальных банд в России! О чем думают наши &quot;депутаты&quot;? Где роль нашего &quot;всемогущего&quot; МВД и других силовых структур? Уже доходит до того, что какие-то армянские предприниматели пытаются учить наших учителей, как им наводить порядок в школах! Не пора этим предпринимателям показать дорогу в Армению без права возвращения в Россию?! Власть! Нужно защитить смелых женщин-учителей от беспредела приехавших из других стран!!!
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34 мин.
Владимир Елкин
Армяне &quot;гордятся своими корнями&quot;? Так пусть гордятся в Армении! Чего они забыли в России?
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33 мин.
Vladimir Soukhatchev
Только Вместе с ДиаспоройОПГ!!!
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13 мин.

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