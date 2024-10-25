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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи дополнения Factorio: Space Age превзошли «самые смелые» ожидания разработчи...

Продажи дополнения Factorio: Space Age превзошли «самые смелые» ожидания разработчи...

Продажи дополнения Factorio: Space Age превзошли «самые смелые» ожидания разработчиковВышедшее ранее на этой неделе масштабное дополнение Space Age к симулятору строительства фабрик Factorio приятно удивило разработчиков из независимой чешской студии Wube Software продажами.

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