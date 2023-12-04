Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать

ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку. Об этом сообщил военный обозреватель из США Дэвид Экс в своей публикации для журнала ForbesОн отметил, что данная бригада существовала еще с 2016 года, но, преимущественно на бумаге.