Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать

ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку. Об этом сообщил военный обозреватель из США Дэвид Экс в своей публикации для журнала ForbesОн отметил, что данная бригада существовала еще с 2016 года, но, преимущественно на бумаге.
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