Песков не исключил, что Путин и Трамп говорили больше двух раз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину не исключил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп говорили больше двух раз с момента возобновления диалога.
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