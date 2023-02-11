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“Работает вражеская агентура”: генерал-майор ФСБ России Михайлов рассказал, откуда ВСУ получают данные о будущих операциях ВС РФ

“Работает вражеская агентура”: генерал-майор ФСБ России Михайлов рассказал, откуда ВСУ получают данные о будущих операциях ВС РФ

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал журналистам “МК”, как секретная информация о планах российских вооруженных сил попадает к противнику.

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