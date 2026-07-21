Трамп отклонил около 6000 прошений о помиловании и смягчении наказания

С начала июля главой Белого дома Дональдом Трампом отклонено около шести тысяч прошений о помиловании и смягчении наказания, сообщает The New York Times, ссылаясь на письмо прокурора по помилованиям Минюста США Эда Мартина прокурорам страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии