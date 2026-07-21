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Аргументы и Факты

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Трамп отклонил около 6000 прошений о помиловании и смягчении наказания

Трамп отклонил около 6000 прошений о помиловании и смягчении наказания

С начала июля главой Белого дома Дональдом Трампом отклонено около шести тысяч прошений о помиловании и смягчении наказания, сообщает The New York Times, ссылаясь на письмо прокурора по помилованиям Минюста США Эда Мартина прокурорам страны.

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