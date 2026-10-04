Почему электрику нельзя делать «быстренько»: мой горький опыт и чек-лист перед ремонтом

Ремонт в одной из квартир, где я вела проект, близился к финишу. Потолки смонтированы, провода уложены, стены почти готовы к финальной покраске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- SI Мой личный арсена...
- Геометрия комфорт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым