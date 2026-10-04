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stroim21

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Почему электрику нельзя делать «быстренько»: мой горький опыт и чек-лист перед ремонтом

Почему электрику нельзя делать «быстренько»: мой горький опыт и чек-лист перед ремонтом

Ремонт в одной из квартир, где я вела проект, близился к финишу. Потолки смонтированы, провода уложены, стены почти готовы к финальной покраске.

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