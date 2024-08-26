Почти половина семей стремятся завершить покупку жилья до 1 сентября

Начало учебного года оказывает значительное влияние на решения семей о покупке жилья. В частности, 44% опрошенных семей стремятся приобрести квартиру до 1 сентября, чтобы обеспечить своим детям комфортный старт учебного года, показало исследование ГК "Сумма элементов", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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