Почти половина семей стремятся завершить покупку жилья до 1 сентября

Начало учебного года оказывает значительное влияние на решения семей о покупке жилья. В частности, 44% опрошенных семей стремятся приобрести квартиру до 1 сентября, чтобы обеспечить своим детям комфортный старт учебного года, показало исследование ГК "Сумма элементов", с результатами которого ознакомилась "Газета.