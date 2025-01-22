Путин поручил урегулировать «переезд» бизнеса из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции («переезда» на родину) российского бизнеса, зарегистрированного в недружественных странах, если это затруднительно сделать по законам данных государств.
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