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Путин поручил урегулировать «переезд» бизнеса из недружественных стран

Путин поручил урегулировать «переезд» бизнеса из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции («переезда» на родину) российского бизнеса, зарегистрированного в недружественных странах, если это затруднительно сделать по законам данных государств.

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