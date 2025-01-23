МегаФон научил сеть LTE обходить помехи

Новый автоматический алгоритм, перераспределяющий трафик в сети LTE, активно тестируется в Москве. Технология позволяет сохранять абонентам стабильный сигнал и скорость мобильного интернета даже при помехах и перегрузках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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