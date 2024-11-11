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Дважды не бывает! Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГРУ по угону русского вертолёта на Украину. Пилот включился в оперативную игру

Дважды не бывает! Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГРУ по угону русского вертолёта на Украину. Пилот включился в оперативную игру

Украинские спецслужбы обещали русскому вертолётчику деньги и эвакуацию семьи в Молдавию, но нарвались на истинного патриота.

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