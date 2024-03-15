❗️В Симферополе произошло тройное ДТП Авария с участием трёх автомобилей случилась на улице 60 лет октября, в районе поликлиники 7 горбольницы.
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❗️В Симферополе произошло тройное ДТП Авария с участием трёх автомобилей случилась на улице 60 лет октября, в районе поликлиники 7 горбольницы.