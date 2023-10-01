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Джермелл Чарло: «Я уже легенда бокса. Поединки с Мендосой или Цзю, у которых лишь австралийская фан-база, меня не особо радуют»

«Я просто следую плану и дерусь с кем угодно. Речь идет о том, чтобы проводить лучшие бои и зарабатывать большие деньги на этом этапе моей карьеры.

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