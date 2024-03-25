Инвесторы построят в Коммунарке больше 1 млн «квадратов» недвижимости

Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Павел Дудулин рассказал о планах развития административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке в ходе конференции «Ключевые векторы развития строительной отрасли в 2024 году», которая прошла 22 марта в «Доме на Брестской».