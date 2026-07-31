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Пятый канал

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ФИФА не отказалась от реформы несмотря на угрозы бойкота

ФИФА не отказалась от реформы несмотря на угрозы бойкота

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен продолжить реформу коммерческой деятельности, несмотря на критику со стороны футбольных организаций Европы, Азии и Северной Америки.

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