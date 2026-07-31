ФИФА не отказалась от реформы несмотря на угрозы бойкота

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен продолжить реформу коммерческой деятельности, несмотря на критику со стороны футбольных организаций Европы, Азии и Северной Америки.
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