Спорт Уик-Энд

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Олег ТЕРЁХИН: Дзюба уже достиг всего, но в «Рубине» он свои 15-16 мячей забивать будет

Олег ТЕРЁХИН: Дзюба уже достиг всего, но в «Рубине» он свои 15-16 мячей забивать будет

Азмун заслужил переход в европейский клуб, но у него наверняка агентов человек под сто «Спорт уик-энд» пообщался с бывшим нападающим московских «Динамо» и «Локомотива» Олегом Терёхиным.

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