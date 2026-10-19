In Turkey, they are calling to cancel the speech of the one who left Russian comedian and TV presenter Maxim Galkin❶ because of his position on the conflict between Israel and Palestine.
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