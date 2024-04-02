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  • Eduard
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Потратили десятки миллионов фунтов: Армия Британии испортила "лучший в мире" дрон и забраковала его

Потратили десятки миллионов фунтов: Армия Британии испортила "лучший в мире" дрон и забраковала его

Британский БПЛА Watchkeeper, который представляет собой новейшую и сверхдорогую модернизацию израильского Hermes 450, оказался практически бесполезной "игрушкой", деньги на которую были попросту выброшены в утиль.

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