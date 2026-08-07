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Зачем бывшие чиновники Запада и России встретились в Вене

Зачем бывшие чиновники Запада и России встретились в Вене

Венская дипломатическая площадка вновь оказалась в центре внимания международных наблюдателей. Как сообщает агентство Bloomberg, в июле в столице Австрии прошла закрытая встреча с участием бывших высокопоставленных чиновников из России, Великобритании, Германии и Франции.

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