«Соревнование между Россией и Западом». Кто победит на выборах президента Словакии

В Словакии 6 апреля стартует второй тур президентских выборов. В нем сойдутся экс-глава МИД Иван Корчок с прозападным курсом и бывший премьер, а ныне — спикер парламента Петер Пеллегрини с имиджем «пророссийского» политика<strong>В Словакии 6 апреля стартует второй тур президентских выборов.