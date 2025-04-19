Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему Киев считает оправданными огромные потери ВСУ в Курской области

Почему Киев считает оправданными огромные потери ВСУ в Курской области

Выполнить свой замысел в Курской области в полном объёме украинское командование не смогло. Напомним, как теперь мы знаем, замыслы эти были амбициозными — захват Курчатова и Курской АЭС, выход к пригородам Курска и захват, минимум, трёх районов Курской области.

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