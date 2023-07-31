Про достижения Российский Империи и современной России

Александр Рожков

Лучше бы пиздабол описал, как заботились наши либеральные руководители о науке в России после 91 - го года. Сколько средств отпускало на науку советское руководство и сколько антисоветское? Сколько новых ВУЗов и научно исследовательских институтов было создано в СССР, и сколько было создано или, напротив, перестало существовать (угроблено) за годы правления ельцинистов? Дык ведь не даст ответа этот гаденыш - ельцинист.