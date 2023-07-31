1931 год, статья Эрнеста Кольмана в журнале «Большевик». Математик клеймит своих коллег, учёных-вредителей.
Про достижения Российский Империи и современной России
Комментарии
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Василий Трофимов
Писал явно неумный человек1
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21 час.
Александр Рожков
Лучше бы пиздабол описал, как заботились наши либеральные руководители о науке в России после 91 - го года. Сколько средств отпускало на науку советское руководство и сколько антисоветское? Сколько новых ВУЗов и научно исследовательских институтов было создано в СССР, и сколько было создано или, напротив, перестало существовать (угроблено) за годы правления ельцинистов? Дык ведь не даст ответа этот гаденыш - ельцинист.
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18 час.
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