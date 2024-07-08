"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть"

Они для этого и приезжают -вносить смуту в нашу жизнь. Нужно почаще ставить их на место дубинками.

Boris Borisov

Что это за говнище ????? Эти заезжие твари уже всю Россию захватили , а эта паршивая газетёнка радуется , что русские мамочки отбили детскую площадку для детей ! Русские, соплеменники, или вы восстанете против державных скотов -хапуг и приезжих варваров ----или нам не будет места на нашей земле !!!!!!