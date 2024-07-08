ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    МАЛО, КТО ПОНИМАЕТ, что этот "пресловутый" план ЗЕЛИ, который он ТРЕБУЕТ ПОЛОЖИТЬ В ОСНОВУ ПЕРЕГОВОРОВ, Это - ПРЕЛЮДИ...Маячит ли «Стамбу...
  • Россиянин
    Ну просто молодцы!!! А вот эти западные людишки вообще смешные люди. Ведь они искренне верят в то что они делают, сов...Вован и Лексус по...
  • Boris Borisov
    Что это за говнище ????? Эти заезжие твари уже всю Россию захватили , а эта паршивая газетёнка радуется , что русские..."Местное населени...

"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть"

"Местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть"

— Чем дольше власти будут "жевать сопли", тем быстрее за неё всё решат другие. Это Краснодар. Здесь мы видим, как местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Они для этого и  приезжают -вносить смуту в нашу жизнь. Нужно почаще ставить их на место дубинками.
Ответить
6 час.
Владимир Сюсин
терпение лопнет и многие будут доказывать,что они не виноваты.
Ответить
5 час.
Boris Borisov
Что это за говнище ????? Эти заезжие твари уже всю Россию захватили , а эта паршивая газетёнка радуется , что русские мамочки отбили детскую площадку для детей ! Русские, соплеменники, или вы восстанете  против державных скотов -хапуг  и приезжих варваров ----или нам не будет места на нашей земле !!!!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх