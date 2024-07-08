— Чем дольше власти будут "жевать сопли", тем быстрее за неё всё решат другие. Это Краснодар. Здесь мы видим, как местное население, устав от бездействия властей, сами выгоняют мигрантов, "оккупировавших" детскую площадку и не дававших их детям на ней играть.
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