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Бывший завод "Кристалл" хотят превратить в арт-квартал

Бывший завод "Кристалл" хотят превратить в арт-квартал

Бывший завод "Кристалл" хотят превратить в арт-квартал. Об этом сообщили вчера, 19 октября, в рамках стратегической сессии по разработке концепции нового городского пространства, на которой присутствовали Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, главный архитектор Калуги Алексей Комов, заместитель министра культуры - начальник управления государственной поддержки культуры, искусства и народного творчества Анастасия Абрамова, Президент ТПП Калужской области Виолетта Комиссарова, а также представители заинтересованных организаций.

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