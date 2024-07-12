Сколько пермякам нужно времени, чтобы накопить на отпуск

Жители Перми откладывают деньги на поездку в отпуск 4,9 месяца. Это быстрее, чем в других крупных городах России, рассказала региональный представитель «Авито Работы» в Уральском федеральном округе Елизавета Чурина на брифинге для журналистов, где побывал корреспондент URA.
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