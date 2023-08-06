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Гутерриш в послании о Хиросиме заявил о "нависшей тени ядерной войны"

Гутерриш в послании о Хиросиме заявил о "нависшей тени ядерной войны"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.

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