Гутерриш в послании о Хиросиме заявил о "нависшей тени ядерной войны"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы заявил, что тень ядерной войны вновь нависла над миром.