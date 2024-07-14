Вестеровский: россияне смогут возвращать до 88 тысяч налогов в год

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский заявил, что с 2025 года россияне могут вернуть до 88 тысяч рублей с взносов по программе долгосрочных сбережений.
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