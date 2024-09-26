Генконсульство Узбекистана сказки рассказывает: Узбеки становятся нелегалами в России из-за медленной работы полиции и злых мошенников

Avia.pro - СМИ Вот уж история достойная страниц сказочного эпоса! Генконсул Узбекистана во Владивостоке Улугбек Курбанов решил поведать россиянам истинную причину, почему столько трудолюбивых узбеков становятся нелегалами на территории России.
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