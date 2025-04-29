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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра: «Мы, как всегда, были иррациональны, думая, что у нас есть шанс выиграть эту серию»

«Черт, это было унизительно. Вся эта серия была унизительной. Последние две игры – позорные. Но «Кливленд» – тоже очень сильная команда.

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