Военные добыли ценные разведданные, взяв в плен боевика с двумя телефонами в ДНР

Александр Река/ТАСС Военные разведбатальона 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач по освобождению населенного пункта Шевченко в ДНР добыли важную развединформацию, которую в дальнейшем использовали для продвижения подразделений на добропольском направлении спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии