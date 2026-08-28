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Военные добыли ценные разведданные, взяв в плен боевика с двумя телефонами в ДНР

Военные добыли ценные разведданные, взяв в плен боевика с двумя телефонами в ДНР

Александр Река/ТАСС Военные разведбатальона 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач по освобождению населенного пункта Шевченко в ДНР добыли важную развединформацию, которую в дальнейшем использовали для продвижения подразделений на добропольском направлении спецоперации.

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