Екатерина Прокопьева поздравила северян с первомаем

От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с праздником Весны и Труда!От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с праздником Весны и Труда!Поморская земля воспитала целую плеяду Героев Социалистического Труда и Героев Труда России.
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