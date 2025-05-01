Екатерина Прокопьева поздравила северян с первомаем

От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с праздником Весны и Труда!От имени депутатов Архангельского областного Собрания поздравляю вас с праздником Весны и Труда!Поморская земля воспитала целую плеяду Героев Социалистического Труда и Героев Труда России.