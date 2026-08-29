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Царьград

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Павел Палиса отказался от поста посла Украины в США

Павел Палиса отказался от поста посла Украины в США

Павел Палиса, заместитель офиса Зеленского, отказался стать послом Украины в США. Он подчеркнул невозможность совмещения военной и дипломатической служб.

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